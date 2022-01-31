Женщина находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи №5. О ее смерти сообщил изданию заведующий отделением термической травмы и реконструктивной хирургии Андрей Сех.
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Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва
Потерпевшей в результате взрыва в доме Запорожья не стало 31 января.
Несмотря на попытки врачей, в 3:25 утра она умерла,
– рассказал Андрей Сех.
Женщина поступила в больницу 28 января в крайне тяжелом состоянии. По словам врача, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела более 80%, ожог верхних дыхательных путей и ожоговый шок.
К сожалению, личность умершей до сих пор не установили, полиция продолжает поиск ее родственников.
Взрыв в доме в Запорожье: что известно
- Взрыв в доме в Александровском районе Запорожья произошел утром 28 января. Вызвала трагедию газовоздушная смесь. В результате погибла пожилая женщина.
- Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
- Повреждения получили 7 квартир. Жильцов дома эвакуировали, однако часть из них уже вернулась домой.
- Правоохранительные органы открыли уголовное производство.
Взрыв в Запорожье: смотрите видео