Главное управление разведки отвергло причастность Украины к инциденту, отметив, что это провокации россиян. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сказал 24 Каналу, чего таким образом стремится достичь страна-агрессор.

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ЗАЭС – объект повышенной опасности

Вооруженные Силы Украины будут делать все возможное для того, чтобы вернуть контроль украинской власти над чрезвычайно опасным объектом, который уже более двух лет контролирует враг.

Мы четко понимаем, что за все, что сегодня происходит на ЗАЭС отвечает Россия с конкретным террористом во главе этой страны,

– подчеркнул Федоров.

На сегодня Запорожская АЭС – объект повышенной опасности, где враг прячет свое военное вооружение, технику и боеприпасы. Россияне намеренно осуществляют провокации, чтобы обратить как можно больше внимания и шантажировать международное общество для достижения своей цели – посадить Украину за стол переговоров.

"Наши военные точно не делают никаких провокаций на ЗАЭС, или вещей, которые могут подвергнуть опасности наших жителей и весь европейский континент", – отметил глава Запорожской ОГА.

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