Головне управління розвідки відкинуло причетність України до інциденту, зауваживши, що це провокації росіян. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров сказав 24 Каналу, чого у такий спосіб прагне досягти країна-агресор.

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ЗАЕС – об'єкт підвищеної небезпеки

Збройні Сили України будуть робити все можливе для того, щоб повернути контроль українській владі над надзвичайно небезпечним об'єктом, який вже більш ніж два роки контролює ворог.

Ми чітко розуміємо, що за все, що сьогодні відбувається на ЗАЕС відповідає Росія з конкретним терористом на чолі цієї країни,

– наголосив Федоров.

На сьогодні Запорізька АЕС – об'єкт підвищеної небезпеки, де ворог ховає своє військове озброєння, техніку та боєприпаси. Росіяни навмисно здійснюють провокації, аби звернути якомога більше уваги та шантажувати міжнародне суспільство для досягнення своєї мети – посадити Україну за стіл перемовин.

"Наші військові точно не роблять жодних провокацій на ЗАЕС, чи речей, які можуть наразити на небезпеку наших мешканців та весь європейський континент", – зазначив глава Запорізької ОВА.

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