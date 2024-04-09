Головне управління розвідки відкинуло причетність України до інциденту, зауваживши, що це провокації росіян. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров сказав 24 Каналу, чого у такий спосіб прагне досягти країна-агресор.
Зверніть увагу Одразу після залпів: у МАГАТЕ оприлюднили деталі відключення однієї з ліній на Запорізькій АЕС
ЗАЕС – об'єкт підвищеної небезпеки
Збройні Сили України будуть робити все можливе для того, щоб повернути контроль українській владі над надзвичайно небезпечним об'єктом, який вже більш ніж два роки контролює ворог.
Ми чітко розуміємо, що за все, що сьогодні відбувається на ЗАЕС відповідає Росія з конкретним терористом на чолі цієї країни,
– наголосив Федоров.
На сьогодні Запорізька АЕС – об'єкт підвищеної небезпеки, де ворог ховає своє військове озброєння, техніку та боєприпаси. Росіяни навмисно здійснюють провокації, аби звернути якомога більше уваги та шантажувати міжнародне суспільство для досягнення своєї мети – посадити Україну за стіл перемовин.
"Наші військові точно не роблять жодних провокацій на ЗАЕС, чи речей, які можуть наразити на небезпеку наших мешканців та весь європейський континент", – зазначив глава Запорізької ОВА.
На ЗАЕС вибухнув безпілотник: що відомо
- Вдень 7 квітня на території окупованої Запорізької АЕС вибухнув безпілотник. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння стосовно цього інциденту та закликав дотримуватися 5 принципів.
- Важливо, що у повідомленні Гроссі немає жодної згадки про Росію та той факт, що саме через цю державу – під загрозою вся ядерна безпека світу.
- Згодом стало відомо, що Запорізька атомна електростанція зазнала трьох прямих влучань у захисну оболонку реактора. Також відомо про одну жертву.
- "Росатом" звинуватив Україну в обстрілі АЕС і повідомила про трьох постраждалих. Водночас у ГУР МО зауважили, Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції.