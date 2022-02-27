Взрыв во дворе киевской 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей

В Киеве снова прозвучал взрыв. В этот раз – на улице Лаврухина во дворе 16-этажки. В результате инцидента загорелись 7 частных авто.

Также взрывной волной повреждены окна и балконы с 1 по 15 этаж. В настоящее время спасатели эвакуируют людей из 1 подъезда дома.

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По предварительным данным, погибших не обнаружено. Потерпевшие есть, однако у них легкие повреждения.



Последствия взрыва в Киеве / Фото КГС

Стоит отметить, что ночь на 27 февраля была очень сложной для столицы, враг нещадно атаковал город. В частности, в сети показали последствия ракетного удара по Троещине.

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