В Феодосии вылетели окна в домах: возле дома коллаборанта Талипова произошел сильный взрыв
Во временно оккупированной Феодосии раздался взрыв. Это произошло возле дома, где проживает коллаборант и прокремлевский пропагандист Александр Талипов.
Взрыв раздался в среду, 12 июля, во дворе на Земской улице около 19 часов. Соцсетями быстро распространились видеозаписи с места событий, передает 24 Канал.
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Подробности взрыва в Крыму
Во временно оккупированном Крыму взорвался мопед. Причина взрыва скутера устанавливается. Есть две версии – взрыв бензобака с горючим или заложенное взрывное устройство.
Как выглядит двор в Феодосии после взрыва: фото из соцсетей
В Интернете появились записи с камер. На видео можно увидеть, что от взрыва в многоквартирном доме выбило стекла. Также из-за взрывной волны сработала сигнализация на припаркованных автомобилях.
Момент выбивания окон на лестнице: видео из соцсетей
Какие последствия взрыва
По предварительной информации, в результате взрыва транспорта две женщины пострадали. Они получили много рваных ран. Взрывная волна была так сильна, что окна вылетели во всем здании. По словам очевидцев, в доме закачались стены.
После взрыва у людей вылетели рамы и стекло: видео из соцсетей
Этот инцидент прокомментировал Александр Талипов. Он допустил, что взрыв может быть связан с ним. Ведь пропагандист живет в соседнем доме. Фанат "русского мира" заявил, что 11 июля украинские телеграм-каналы вроде бы опубликовали в соцсети его персональные данные, а ему на телефон поступали угрозы.
Талипов также записал видео в своем дворе. На кадрах можно увидеть, что транспортное средство почти полностью сгорело.
Последствия взрыва в Феодосии: видео из соцсетей
Кто такой Александр Талипов
- Талипов – это коллаборант и прокремлевский блоггер, живущий во временно оккупированном Крыму, помогающий армии захватчиков и занимающийся российской пропагандой. Он создал пропагандистский ресурс "крымский смерш", преследующий украинских патриотов на Крымском полуострове. Предатель находится в базе "Миротворца".
- Однажды этот пророссийский блоггер пожаловался на девушку, что нарисовала украинский герб на детской площадке во временно оккупированном Симферополе Впоследствии украинскую патриотку нашли и заставили "извиняться" на камеру.