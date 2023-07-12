Вибух пролунав у середу, 12 липня, на дворі на Земській вулиці близько 19 години. Соцмережами швидко поширилися відеозаписи з місця подій, передає 24 Канал.
Читайте також Ранок почався не з кави: у Севастополі лунають потужні вибухи
Подробиці вибуху у Криму
У тимчасово окупованому Криму вибухнув мопед. Причина вибуху скутера наразі встановлюється. Є дві версії – вибух бензобака з пальним або закладений вибуховий пристрій.
Як виглядає двір у Феодосії після вибуху: фото з соцмереж
В інтернеті з'явилися записи з камер. На відео можна побачити що від вибуху у багатоквартирному будинку вибило шибки. Також через вибухову хвилю спрацювала сигналізація на припаркованих автівках.
Момент вибивання вікон на сходах: відео з соцмереж
Які наслідки вибуху
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху транспорту дві жінки постраждали. Вони отримали багато рваних ран. Вибухова хвиля була такою сильною, що вікна повилітали в усій будівлі. За словами очевидців, у будинку захиталися стіни.
Після вибуху у людей повилітали рами та скло: відео з соцмереж
Цей інцидент прокоментував Олександр Таліпов. Він допустив, що вибух може бути пов'язаний із ним. Адже пропагандист мешкає у сусідньому будинку. Фанат "русского міра" заявив, що 11 липня українські телеграм-канали начебто опублікували у соцмережі його персональні дані, а йому на телефон надходили погрози.
Таліпов також записав відео у своєму дворі. На кадрах можна побачити, що транспортний засіб майже повністю згорів.
Наслідки вибуху у Феодосії: відео з соцмереж
Хто такий Олександр Таліпов
- Таліпов – це колаборант та прокремлівський блогер, що живе у тимчасово окупованому Криму, допомагає армії загарбників та займається російською пропагандою. Він створив пропагандистський ресурс "кримський смерш", що переслідує українських патріотів на Кримському півострові. Зрадник є у базі “Миротворця”.
- Одного разу цей проросійський блогер поскаржився на дівчину, що намалювала український герб на дитячому майданчику у тимчасово окупованому Сімферополі. Згодом українську патріотку знайшли та змусили "просити вибачення" на камеру.