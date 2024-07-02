В результате погибла женщина, еще 6 россиян получили ранения. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрыве газа

По данным росСМИ, взрыв произошел в многоэтажке на улице Артема. Дверь подъезда выбило и ударило двух детей, один из которых был в коляске. Известно, что они получили травмы.

Также в результате этого "неприятного" инцидента погибла местная женщина, ее личность сейчас устанавливают. Кроме того, взрывной волной выбило окна в квартире на втором этаже. Отмечается, что сейчас на месте работают экстренные службы.

В России в жилом доме произошел взрыв газа: смотрите видео

Как выяснилось, утечка газа произошла во время проведения ремонтных работ.

80 человек эвакуированы из дома в Стерлитамаке, где взорвался газ,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, в стенах дома появились огромные трещины. Поэтому, находиться там сейчас опасно, поскольку есть угроза обвала. В подъезде вывернули железные двери.

Кстати, накануне российский Санкт-Петербург охватил шквалистый ураганный ветер. Там, одной из россиянок удалось снять, как ветер свалил огромный строительный кран. Также в одном из районов дерево убило 36-летнюю женщину.