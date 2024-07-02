Внаслідок цього загинула жінка, ще 6 росіян отримали поранення. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух газу

За даними росЗМІ, вибух стався у багатоповерхівці на вулиці Артема. Двері під'їзду вибило і вдарило двох дітей, одна із яких була у візку. Відомо, що вони зазнали травм.

Також внаслідок цього "неприємного" інциденту загинула місцева жінка, її особу наразі встановлюють. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у квартирі на другому поверсі. Зазначається, що наразі на місці працюють екстрені служби.

У Росії у житловому будинку стався вибух газу: дивіться відео

Як з'ясувалося, витік газу стався під час проведення ремонтних робіт.

80 людей евакуйовано з дому в Стерлітамаці, де вибухнув газ,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у стінах будинки з'явилися величезні тріщини. Тому, перебувати там наразі небезпечно, оскільки є загроза обвалу. У під'їзді вивернули залізні двері.

До речі, напередодні російський Санкт-Петербург охопив шквалистий ураганний вітер. Там, одній з росіянок вдалося зняти, як вітер звалив величезний будівельний кран. Також в одному з районів дерево вбило 36-річну жінку.