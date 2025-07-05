Взрыв на магистральном газопроводе "Владивосток": показываем на карте

В ночь на 5 июля взрывы прогремели на магистральном газопроводе и водопроводе в российском Владивостоке, после чего там вспыхнул масштабный пожар. Источники сообщили, что уничтоженные ветки проходят вдоль побережья Японского моря.

Где расположен на карте Владивосток, показывает 24 Канал.

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Где расположен Владивосток

Владивосток – город и порт на Дальнем Востоке России.

Его площадь – более 331 километр квадратный, а население – более 600 тысяч человек.

Где расположен Владивосток: смотрите на карте

Газопровод во Владивостоке, в частности, обеспечивает газоснабжение для ряда военных объектов вдоль побережья Японского моря. Среди них – некоторые подразделения 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Интересно, что часть газопровода была сдана в эксплуатацию только в марте 2025 года.

В результате взрывов также уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

Россия не желает разглашать уничтожение "Владивостока", а потому выключила интернет и связь в бухте Лазурная (Шамора).

Где расположена бухта Лазурная: смотрите на карте

К слову, 5 июля Владивосток отмечает 165-летие со дня основания.