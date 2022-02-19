Взрыв на газопроводе под Луганском: повлиял ли он на работу ГТС Украины

На распределительном газопроводе возле Луганска вечером 18 февраля прогремел взрыв. Это не повлияло на работу газотранспортной системы Украины, она работает в штатном режиме.

Информацию о взрыве на газопроводе вблизи оккупированного Луганска 19 февраля в сети прокомментировал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Ранее В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь: вероятно, на заправке

Взрыв возле Луганска не повлиял на ГТС Украины

Макогон отметил, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит.

На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. JUNCE работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства,

– написал он.

Директор Оператора ГТС уточнил, что взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска. А магистральный газопровод "Дружба" вообще не проходит через эту территорию.



Направления транзита газа / Карта из фейсбука Сергея Макогона

Пожар на газопроводе Луганска: что известно

В соцсетях вечером, 18 февраля, сообщили о взрыве в Луганске. СМИ страны-агрессора распространяли фейк, что горел газопровод "Дружба".

На опубликованных кадрах было видно, что в небе над оккупированным городом поднимается пламя.

Однако впоследствии выяснилось, что минимум одно видео вроде "взрыва газопровода" – старое.

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В течение последних дней боевики активизировали обстрелы на Донбассе. Активнее начали работать и пропагандисты. Они пытаются якобы создать повод для вторжения. Однако планы государства-агрессора проваливаются. Более того, независимые журналисты России "слили" темник Путина о том, как "надо освещать события, которые касаются Украины".

Текст описание Сергея Макогона:

Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории должны сообщить, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит.

На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. JUNCE работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства.

По нашей информации взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска.

Кстати, магистральный газопровод "Дружба" вообще не проходит через эту территорию.