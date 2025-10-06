В Киеве водитель маршрутки бросил гранату в автобус своего коллеги: есть ли пострадавшие
- В Киеве водитель бросил гранату в маршрутку своего коллеги из-за спора, что привело к взрыву.
- 59-летний нарушитель задержан, ему грозит до семи лет заключения, никто не пострадал.
В Киеве будут судить водителя, который из-за спора со своим коллегой бросил боевую гранату в его маршрутный автобус. В результате произошел взрыв. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
На автоплощадке в Дарницком районе Киева 59-летний мужчина бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутного автобуса своего коллеги, который выезжал на рейс. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Киеве.
Читайте также: "Последствия на всю жизнь": в каком состоянии избитый в Киеве велосипедист и что решил суд
Что известно о деталях инцидента?
Об инциденте полиции сообщил директор компании, которая занимается пассажирскими перевозками. На месте происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты и задержала водителя.
Как выяснилось, злоумышленник временно проживает в Киеве и работает в частной транспортной компании. Он уже неоднократно имел проблемы с законом.
К счастью, никто не пострадал во время взрыва. Повреждения получил только транспорт.
По словам водителя, такими действиями планировал только напугать коллегу, с которым у него давний конфликт.
Следователи объявили подозрение за хулиганство с применением оружия и незаконное обращение с боеприпасами. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Что известно о конфликтах в общественном транспорте в Украине: последние новости
Во Львове водитель автобуса выгнал военного после просьбы остановить автобус во время минуты молчания. Позже его уволили.
На 201 маршруте в Киеве водитель отказался провозить бесплатно раненого военного.
В Киеве водитель маршрутки грубо реагировал на обращение пассажиров на украинском и нарушал правила дорожного движения.