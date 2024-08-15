"Мы разобрались, что произошло": киевский бар, в котором произошел взрыв, показал видео с камер

Вечером 14 августа в Киеве в кафе "Зигзаг" на улице Рейтарской взорвалась якобы граната. Работники заведения, в котором произошла детонация, рассказали детали.

Так, оказалось, что в центре Киева взорвалась вовсе не граната, а похожее на нее устройство. Также заведение поделилось кадрами с камер наблюдения.

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Взрыв в кафе "Зигзаг"

Работники кафе "Зигзаг" рассказали, что в среду гость оставил у них на баре игрушку-сувенир в виде гранаты. В медиа писали, что это была учебная граната, однако это не так. По информации полиции, в заведении взорвалось пиротехническое средство.

Как рассказали на странице кафе, уже второй из гостей попросил посмотреть на "гранату", и бармен передал это средство, не осознавая риск.

Конечно, если бы мы знали, что это не сувенир, мы ни в коем случае не оставили бы его в кафе. Безопасность гостей и нашей команды очень важны для нас. Это очень серьезный урок. Выводы уже сделаны, а решения будут приняты в кратчайшие сроки,

– отметили в кафе "Зигзаг".

К счастью, никто из гостей и команды не пострадал. С самого начала все работники, кто был в кафе, сотрудничали с полицией и журналистами.

Взрыв в кафе "Зигзаг" на Рейтарской: смотрите видео