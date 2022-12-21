В многоэтажке Харькова прогремел сильный взрыв: что случилось

Вечером 20 декабря в многоэтажке Харькова произошел мощный взрыв. Как оказалось, взорвалась электробатарея.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

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В многоэтажке Харькова прогремел сильный взрыв

20 декабря в 23:04 произошел бытовой пожар в квартире на 8-м этаже жилой 9-этажки на улице Лермонтовской, 15.

По предварительной информации, произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома с помощью зарядного устройства.

Что именно повлекло за собой взрыв и какой был тип батареи сейчас выясняется,

– отметили спасатели.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи.

"Уже в 23:20 спасатели локализовали огонь и в 23:55 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет", – добавили в ГСЧС.

В Харькове прогремел взрыв дома / фото ГСЧС Украины

В Киеве взорвался газовый баллон

9 декабря в Киеве возле станции метро Васильковская прогремел взрыв. В одном из МАФов взорвался газовый баллон.

Очевидцы сообщали, что из здания МАФа один мужчина выбегал обнаженным и у него пылали ноги. Ему помогли люди с огнетушителями, погасившими огонь.

Другой мужчина, полностью охваченный огнем, упал в снег, пытаясь потушиться. Ему в этом помогли неравнодушные находившиеся рядом люди.