В Киеве снова слышны взрывы: подверглись атаке важные энергетические объекты столицы, есть погибшие
В некоторых районах Киева на фоне российской атаки возникли перебои с электроснабжением. В частности, подобные проблемы отмечаются на левом берегу столицы.
Об этом сообщают местные жители. 24 Канал фиксирует последствия атаки.
Что известно об атаке?
Враг совершил атаку на Киев баллистическими ракетами и дронами. Удар, в частности, пришелся по нескольким важным энергетическим объектам столицы.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления об окончании воздушной тревоги.
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Атака врага привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов столицы. Стабилизационные графики временно не действуют. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах. Энергообъекты Киева и области подверглись массированному ракетному удару. В столице наблюдаются перебои с электроснабжением. На месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 квадратных. Удалось спасти 16 жильцов дома. 21 человек пострадал, из них 1 ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы. По другому адресу в Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании. Пожар на газоне стадиона в Дарницком районе пожарные ликвидировали. В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидировали. Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. Три человека погибли в результате российского обстрела. В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные обнаружили тела двух человек. Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Число пострадавших растет, люди продолжают обращаться за помощью. По предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек. На улице Старовокзальной задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18. Организовано движение автобусов № 3Т. Один человек пострадал в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его. В связи с ночной атакой на Киев временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. В Дарницком районе организовано движение автобусов по маршруту № 8-Т, в Печерском – по маршруту № 38-ТР. В некоторых районах Киева фиксируются перебои с электроснабжением. В частности, проблемы со светом возникли на левом берегу столицы. Кроме того, по сообщениям местных жителей, наблюдаются перебои с водоснабжением.
Аварийные отключения ввели в 5 районах Киева
Последствия удара по Киеву
В результате атаки есть погибшие
В Киеве отключились свет и вода
Атака врага привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов столицы.
Стабилизационные графики временно не действуют. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.
Энергообъекты Киева и области подверглись массированному ракетному удару. В столице наблюдаются перебои с электроснабжением.
На месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 квадратных. Удалось спасти 16 жильцов дома. 21 человек пострадал, из них 1 ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
По другому адресу в Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании.
Пожар на газоне стадиона в Дарницком районе пожарные ликвидировали.
В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.
Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
Три человека погибли в результате российского обстрела. В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные обнаружили тела двух человек.
Еще один человек погиб в Голосеевском районе.
Число пострадавших растет, люди продолжают обращаться за помощью.
По предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек.
На улице Старовокзальной задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18. Организовано движение автобусов № 3Т.
Один человек пострадал в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его.
В связи с ночной атакой на Киев временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.
В Дарницком районе организовано движение автобусов по маршруту № 8-Т, в Печерском – по маршруту № 38-ТР.
В некоторых районах Киева фиксируются перебои с электроснабжением. В частности, проблемы со светом возникли на левом берегу столицы.
Кроме того, по сообщениям местных жителей, наблюдаются перебои с водоснабжением.