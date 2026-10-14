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24 Канал Новости Украины В Киеве снова слышны взрывы: подверглись атаке энергообъекты столицы, наблюдаются перебои сі светом и водой
14 октября, 06:10
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В Киеве снова слышны взрывы: подверглись атаке важные энергетические объекты столицы, есть погибшие

Вероника Соцкова

В некоторых районах Киева на фоне российской атаки возникли перебои с электроснабжением. В частности, подобные проблемы отмечаются на левом берегу столицы.

Об этом сообщают местные жители. 24 Канал фиксирует последствия атаки. 

Что известно об атаке?

Враг совершил атаку на Киев баллистическими ракетами и дронами. Удар, в частности, пришелся по нескольким важным энергетическим объектам столицы.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления об окончании воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

 

 

07:27, 14 октября

Аварийные отключения ввели в 5 районах Киева

Атака врага привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов столицы.

Стабилизационные графики временно не действуют. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

07:16, 14 октября

Энергообъекты Киева и области подверглись массированному ракетному удару. В столице наблюдаются перебои с электроснабжением.

07:13, 14 октября

Последствия удара по Киеву

На месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 квадратных. Удалось спасти 16 жильцов дома. 21 человек пострадал, из них 1 ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

По другому адресу в Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании.

Пожар на газоне стадиона в Дарницком районе пожарные ликвидировали.

В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.

Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

07:12, 14 октября

В результате атаки есть погибшие

Три человека погибли в результате российского обстрела. В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные обнаружили тела двух человек.

Еще один человек погиб в Голосеевском районе.

Число пострадавших растет, люди продолжают обращаться за помощью.

06:56, 14 октября

По предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек.

06:55, 14 октября

На улице Старовокзальной задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18. Организовано движение автобусов № 3Т. 
 

06:55, 14 октября

Один человек пострадал в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его.

06:54, 14 октября

В связи с ночной атакой на Киев временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.

В Дарницком районе организовано движение автобусов по маршруту № 8-Т, в Печерском – по маршруту № 38-ТР.

06:54, 14 октября

В Киеве отключились свет и вода

В некоторых районах Киева фиксируются перебои с электроснабжением. В частности, проблемы со светом возникли на левом берегу столицы.

Кроме того, по сообщениям местных жителей, наблюдаются перебои с водоснабжением.