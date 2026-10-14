В Киеве снова слышны взрывы: подверглись атаке важные энергетические объекты столицы, есть погибшие

В некоторых районах Киева на фоне российской атаки возникли перебои с электроснабжением. В частности, подобные проблемы отмечаются на левом берегу столицы.

Об этом сообщают местные жители. 24 Канал фиксирует последствия атаки.

Что известно об атаке?

Враг совершил атаку на Киев баллистическими ракетами и дронами. Удар, в частности, пришелся по нескольким важным энергетическим объектам столицы.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления об окончании воздушной тревоги.

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