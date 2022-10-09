Об этом 24 каналу рассказала правозащитница Ольга Скрипник. По ее словам, у проукраинского населения сейчас прекрасное настроение – все шутят, радуются и делают много мемов. Также многие радуются, ведь после взрывов на мосту может приостановиться принудительная мобилизация.

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Не считая того, у семей фсбшников, военных и остальных силовиков – панические настроения. Им действительно есть что терять. Однако пока массового бегства россиян с полуострова нет. По мнению Скрипника, когда ВСУ освободят Херсонщину, тогда увидим, как вся эта масса начнет бежать в Россию.

Несмотря на это, оккупанты уже убеждают, что скоро можно будет ездить по Крымскому мосту. Но Скрипник отмечает – это очень рискованно.

Оккупационные власти обещают, что скоро восстановят Крымский мост. Понятно, что после такой аварии так быстро восстановить это большой риск. Никакого обследования, проверки от инженеров там не было. Похоже, что это пропагандистская акция. Такое быстрое возобновление движения не означает, что мост это выдержит.

– считает Скрипник.

Есть много вопросов по реинтеграции Крыма

Как отмечает правозащитница, сегодня у Украины нет много ответов на реинтеграцию Крыма, однако над этим активно работают. Есть много вопросов гражданского населения, права собственности на недвижимость и т.д.

Однозначно, что люди, участвовавшие в военных преступлениях, нарушениях прав человека будут нести ответственность за свои действия. Они амнистии не получат.

Есть особо сложные вопросы. К примеру, с учителями на оккупированных территориях. Да, некоторые продолжили преподавать в школах, однако там развенчивали российскую пропаганду. Теперь захватчики их преследуют.

Не все из них поддерживали Путина и отстаивали пророссийскую позицию. Это сложный вопрос. Если с прокурорами легче, то с общественными профессиями – труднее. Надо сейчас продумать стратегию, которую будем внедрять,

– отметила Скрипник.

Впрочем, многое можно будет принять только тогда, когда ВСУ начнут освобождать Крым. Ведь сейчас никто не может сказать, как это будет происходить: продемонстрируют ли россияне очередной "жест доброй воли", или там будут ожесточенные бои и т.д. Тем более, после освобождения Крыма война, вероятно, не закончится, ведь оккупанты смогут обстреливать Украину уже с территории России.

Многое зависит не только от нас, но и от партнеров – готовы ли они оказывать помощь, чтобы остановить Россию – террориста с ядерным оружием и убивающего детей армией.

– подчеркнула Скрипник.

Правозащитница рассказала, какие сейчас настроения в Крыму: смотрите видео

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