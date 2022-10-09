Про це 24 каналу розповіла правозахисниця Ольга Скрипник. За її словами, в проукраїнського населення зараз прекрасний настрій – усі жартують, тішаться і роблять багато мемів. Також багато хто радіє, адже після вибухів на мосту може призупинитися примусова мобілізація.

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З іншого боку, у родин фсбшників, військових та інших силовиків – панічні настрої. Їм дійсно є що втрачати. Однак поки масової втечі росіян з півострова немає. На думку Скрипник, коли ЗСУ звільнять Херсонщину, тоді побачимо, як уся ця маса почне тікати в Росію.

Попри це, окупанти вже переконують, що скоро можна буде їздити по Кримському мосту. Але Скрипник наголошує – це дуже ризиковано.

Окупаційна влада обіцяє, що скоро відновить Кримський міст. Зрозуміло, що після такої аварії так швидко відновити – це великий ризик. Жодного обстеження, перевірки від інженерів там не було. Здається, що це пропагандистська акція. Таке швидке відновлення руху не означає, що міст це витримає,

– вважає Скрипник.

Є багато питань щодо реінтеграції Криму

Як наголошує правозахисниця, сьогодні Україна не має багато відповідей щодо реінтеграції Криму, однак над цим активно працюють. Є багато питань щодо цивільного населення, права власності на нерухомість тощо.

Однозначно, що люди, які брали участь у воєнних злочинах, порушеннях прав людини будуть нести відповідальність за свої дії. Вони амністії не отримають.

Є особливо складні питання. Наприклад, з вчителями на окупованих територіях. Так, деякі продовжили викладати в школах, однак там розвінчували російську пропаганду. Тепер загарбники їх переслідують.

Не всі з них підтримували Путіна і відстоювали проросійську позицію. Це – складне питання. Якщо з прокурорами легше, то з громадськими професіями – важче. Треба зараз продумати стратегію, яку будемо впроваджувати,

– зазначила Скрипник.

Утім, багато речей можна буде ухвалити лише тоді, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим. Адже зараз ніхто не може сказати, як це відбуватиметься: чи росіяни продемонструють черговий "жест доброї волі", чи там будуть запеклі бої тощо. Тим паче після звільнення Криму війна, ймовірно, не закінчиться, адже окупанти зможуть обстрілювати Україну вже з території Росії.

Багато що залежить не лише від нас, а й від партнерів – чи готові вони надавати допомогу, щоб зупинити Росію – терориста з ядерною зброєю та армією, яка вбиває дітей,

– наголосила Скрипник.

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