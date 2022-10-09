Про це 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, найімовірнішою причиною "бавовни" стало проведення операції щодо знищення Кримського моста.

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"Результат глибокої операції та ґрунтовної"

Це серйозний результат глибокої та ґрунтовної операції,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, Кримський міст є фактом незаконного будівництва на території нашої держави. Так, Україна має підставу для знищення такої цілі.

Яке значення має підрив Кримського моста

Крім того, Романенко зазначив, що підрив Кримського мосту має кілька значень, зокрема:

суто воєнне , оскільки перервано логістичне забезпечення країни-агресорки;

, оскільки перервано логістичне забезпечення країни-агресорки; воєнно-політичне значення, зокрема реакція наших союзників;

значення, зокрема реакція наших союзників; морально-психологічне , як для громадян Росії, так і України;

, як для громадян Росії, так і України; а також воєнно-економічне значення. Так, російські страхові компанії наводять інформацію, що збитки внаслідок підриву Кримського моста становлять вже близько пів мільярда рублів.

Романенко пояснив, яке значення має підрив Кримського моста: дивіться відео

Можуть бути причетні російські спецслужби

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що вибухи на Кримському мосту могли ініціювати самі ж росіяни. На його думку, участь у підготовці вибухів на Кримському мосту могли брати російські спецслужби, попри те, що у Росії говоритимуть, що все зробила Україна.

Як все відбувалося: автомобільна фура з Краснодарського краю, юрисдикція – російська. Далі "синхронізація" зі спаленим ешелоном й сам вибух. Коли це полотно впало – ви ж бачили, що вибух був не тільки з зовнішньої сторони, але й в опорах. Все говорить про підготовку саме росіянами, тому що все під наглядом було і треба було відвернути увагу,

– констатував радник керівника ОП.

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