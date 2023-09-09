На территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Это произошло 9 сентября. Также в эту субботу на полуострове зафиксированы массовые пожары.

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Что сказали оккупанты

Гауляйтер Сергей Аксенов отчитался о якобы успешном "сбитии" БПЛА российской ПВО. По его словам, это якобы произошло в северо-западном районе украинского полуострова. Так называемый "глава" Крыма призвал всех не паниковать.

Позже Аксенов заявил, что в Крыму якобы "сбили" еще два беспилотника. Коллаборант сказал, что ПВО на этот раз работала в западной части полуострова.

Обратите внимание! Российские оккупанты и назначенные ими на административные должности коллаборанты регулярно объясняют "хлопки" якобы "работой ПВО" или "учениями".

Следует заметить, что Аксенов вообще проигнорировал информацию о возгорании. А его "советник" Олег Крючков лишь подтвердил факт пожара возле одного населенного пункта, но не стал объяснять, что это горит и почему.

Что говорят в соцсетях

Мониторинговые каналы и местные паблики сообщили о прилете в Крыму. По словам очевидцев, возле поселка городского типа Новоозерное пылает трава.

Последствия "хлопка" на полуострове / Фото "Крымский ветер"

Также пожар произошел в Керчи у железной дороги на улице Станция Керчь-2. Туда отправили сотрудников МЧС. Кроме этого, огонь зафиксировали возле Тепе-Оба. Причины возгорания устанавливаются.

В Крыму произошли пожары / Фото из соцсетей

В Крыму постоянно что-то взрывается