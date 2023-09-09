На территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Это произошло 9 сентября. Также в эту субботу на полуострове зафиксированы массовые пожары.
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Что сказали оккупанты
Гауляйтер Сергей Аксенов отчитался о якобы успешном "сбитии" БПЛА российской ПВО. По его словам, это якобы произошло в северо-западном районе украинского полуострова. Так называемый "глава" Крыма призвал всех не паниковать.
Позже Аксенов заявил, что в Крыму якобы "сбили" еще два беспилотника. Коллаборант сказал, что ПВО на этот раз работала в западной части полуострова.
Следует заметить, что Аксенов вообще проигнорировал информацию о возгорании. А его "советник" Олег Крючков лишь подтвердил факт пожара возле одного населенного пункта, но не стал объяснять, что это горит и почему.
Что говорят в соцсетях
Мониторинговые каналы и местные паблики сообщили о прилете в Крыму. По словам очевидцев, возле поселка городского типа Новоозерное пылает трава.
Последствия "хлопка" на полуострове / Фото "Крымский ветер"
Также пожар произошел в Керчи у железной дороги на улице Станция Керчь-2. Туда отправили сотрудников МЧС. Кроме этого, огонь зафиксировали возле Тепе-Оба. Причины возгорания устанавливаются.
В Крыму произошли пожары / Фото из соцсетей
В Крыму постоянно что-то взрывается
- Недавно во временно оккупированном Севастополе горела воинская часть. Местные жители слышали звуки "хлопка" и выстрелов.
- На юге полуострова в районе полигона не так давно 4 раза раздались взрывы. Оккупационная администрация проигнорировала "хлопки" в районе Старого Крыма.
- Напомним, в Армянске возле железнодорожной станции раздался взрыв. Оккупанты традиционно попытались объяснить звуки "хлопка" якобы "сбитием" дрона и "успешной" работой ПВО.