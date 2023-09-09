На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Це сталося 9 вересня. Також у цю суботу на півострові зафіксовані масові пожежі.

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Що сказали окупанти

Гауляйтер Сергій Аксьонов відзвітував про буцімто успішне "збиття" БпЛА російською ППО. За його словами, це начебто сталося у північно-західному районі українського півострова. Так званий "голова" Криму закликав всіх не панікувати.

Пізніше Аксьонов заявив, що у Криму нібито "збили" ще два безпілотники. Колаборант сказав, що ППО цього разу працювала у західній частині півострова.

Зверніть увагу! Російські окупанти та призначені ними на адміністративні посади колаборанти регулярно пояснюють "бавовну" нібито "роботою ППО" або "навчаннями".

Варто зауважити, що Аксьонов взагалі проігнорував інформацію про займання. А його "радник" Олег Крючков лише підтвердив факт пожежі біля одного населеного пункта, але не став пояснювати, що це горить та чому.

Що кажуть в соцмережах

Моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили про прильот у Криму. За словами очевидців, біля селища міського типу Новоозерне палає трава.

Наслідки "бавовни" на півострові / Фото "Крымский ветер"

Також пожежа сталася у Керчі біля залізниці на вулиці Станція Керч-2. Туди відправили співробітників МНС. Крім цього вогонь зафіксували біля Тепе-Оба. Причини займання встановлюються.

У Криму сталися пожежі / Фото з соцмереж

У Криму постійно щось вибухає