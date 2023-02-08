На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они еще раз напомнили, как правильно пользоваться портативными средствами освещения.

К теме В Киеве в квартире взорвался гелевой аккумулятор и начался пожар: в ГСЧС рассказали детали

Во Львове разорвалась батарея в LED-фонаре

Вечером 7 февраля стало известно, что на улице Сыхивской в одной из квартир разорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре.

В результате этого 36-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза. Однако после осмотра медиков она отказалась от госпитализации.


Место, где произошел взрыв / фото ГСЧС


Разорванная батарея / фото ГСЧС

Рекомендации при использовании портативных средств освещения

  • Покупайте только сертифицированную продукцию
  • Следуйте рекомендациям производителя
  • Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них
  • Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства. Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей
  • Кстати, аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия, например, оказавшись возле плиты, он может нагреться и взорваться
  • Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь

Другие подобные случаи

  • 10 декабря 2022 года в многоэтажке Киева произошел взрыв. В одной из квартир, которая использовалась в качестве офисного помещения, взорвался гелевой аккумулятор. В результате взрыва в квартире вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, а также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
  • В Броварах, что под Киевом, 18 декабря произошел взрыв в одном из магазинов. Вероятно, взорвался газовый баллон или генератор.
  • 9 декабря в Киеве возле станции метро Васильковская прогремел взрыв. В одном из МАФов взорвался газовый баллон.