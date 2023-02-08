На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони вкотре нагадали, як правильно користуватися портативними засобами освітлення.

До теми У Києві у квартирі вибухнув гелевий акумулятор і почалася пожежа: у ДСНС розповіли деталі

У Львові розірвалась батарея в LED-ліхтарі

Увечері 7 лютого стало відомо, що на вулиці Сихівській в одній з квартир розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі.

Внаслідок цього 36-річна жінка отримала поверхневі ушкодження рогівки ока. Однак після огляду медиків вона відмовилась від госпіталізації.



Місце, де стався вибух / фото ДСНС



Розірвана батарея / фото ДСНС

Рекомендації при користуванні портативними засобами освітлення

Купляйте лише сертифіковану продукцію

Дотримуйтеся рекомендацій виробника

Не допускайте падіння ліхтарів чи попаданню вологи в них

Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного. Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою

До речі, акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути

Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду, або на ніч

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