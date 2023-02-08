На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони вкотре нагадали, як правильно користуватися портативними засобами освітлення.
До теми У Києві у квартирі вибухнув гелевий акумулятор і почалася пожежа: у ДСНС розповіли деталі
У Львові розірвалась батарея в LED-ліхтарі
Увечері 7 лютого стало відомо, що на вулиці Сихівській в одній з квартир розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі.
Внаслідок цього 36-річна жінка отримала поверхневі ушкодження рогівки ока. Однак після огляду медиків вона відмовилась від госпіталізації.
Місце, де стався вибух / фото ДСНС
Розірвана батарея / фото ДСНС
Рекомендації при користуванні портативними засобами освітлення
- Купляйте лише сертифіковану продукцію
- Дотримуйтеся рекомендацій виробника
- Не допускайте падіння ліхтарів чи попаданню вологи в них
- Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного. Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою
- До речі, акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути
- Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду, або на ніч
Інші подібні випадки
- 10 грудня 2022 року у багатоповерхівці Києва стався вибух. В одній з квартир, яка використовувалась як офісне приміщення, вибухнув гелевий акумулятор. Внаслідок вибуху у квартирі вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, а також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Броварах, що під Києвом, 18 грудня стався вибух в одному з магазинів. Ймовірно, вибухнув газовий балон чи генератор.
- 9 грудня у Києві біля станції метро Васильківська прогримів вибух. В одному з МАФів вибухнув газовий балон.