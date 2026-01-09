Укр Рус
9 января, 23:45
В жилом доме на Левандовке во Львове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 9 января во Львове в пятиэтажном доме на Левандовке произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар.
  • Спасатели ликвидировали пожар и спасли двух человек; причиной взрыва могла быть газовая колонка.

Вечером 9 января в пятиэтажном жилом доме на Левандовке во Львове прогремел громкий взрыв. Возник масштабный пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

Что известно о взрыве во Львове?

Около 21:55 9 января к спасателям поступило сообщение о взрыве в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Сирко во Львове. Из окон квартиры вырывалось масштабное пламя. Во время тушения пожара чрезвычайникам удалось спасти владельца квартиры – его сразу передали медикам, а также мужчину из соседней квартиры.

В 22:20 спасатели ликвидировали пожар. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать газовая колонка.

Местные сообщают о небольшом запахе газа на улице.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются соответствующими службами.

Во Львове пылает квартира: смотрите видео

Чрезвычайные происшествия во Львове: какие последние?

  • Львовскую область в ночь на 9 января могли атаковать "Орешником", местные слышали по меньшей мере 6 взрывов. В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, среди гражданских пострадавших нет.

  • Во Львове весь коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений электроэнергии. Из-за этого в городе произошел транспортный коллапс: цены на такси существенно выросли, а на некоторых автобусных маршрутах увеличился поток пассажиров.

  • Во Львове юноша 2007 года рождения упал в шахту лифта с пятого этажа, получил травмы и переломы. Инцидент произошел в результате того, что трое молодых людей расшатали лифт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего они попытались самостоятельно выбраться.