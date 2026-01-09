В жилом доме на Левандовке во Львове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Вечером 9 января в пятиэтажном жилом доме на Левандовке во Львове прогремел громкий взрыв. Возник масштабный пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

Смотрите также Это беспрецедентно, – мэр Львова назвал самое большое последствие от удара "Орешником"

Что известно о взрыве во Львове?

Около 21:55 9 января к спасателям поступило сообщение о взрыве в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Сирко во Львове. Из окон квартиры вырывалось масштабное пламя. Во время тушения пожара чрезвычайникам удалось спасти владельца квартиры – его сразу передали медикам, а также мужчину из соседней квартиры.

В 22:20 спасатели ликвидировали пожар. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать газовая колонка.

Местные сообщают о небольшом запахе газа на улице.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются соответствующими службами.

Во Львове пылает квартира: смотрите видео

Чрезвычайные происшествия во Львове: какие последние?