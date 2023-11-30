Разрушение логистики врага таким путем очень помогает Украине, поскольку задерживает военные поставки стране-агрессорке. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Северная Корея недавно передала России 2 тысячи контейнеров с оружием.
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Что известно о подрыве тоннеля
Взрыв произошел на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномуйском тоннеле имени Бессолова – это крупнейший железнодорожный тоннель в России протяженностью 15 километров, через который поставляются военные северокорейские и российские грузы.
Это боеприпасы, которыми делятся Китай и Северная Корея с российской армией. Соответственно, они попадают к нам и убивают наших военных. Поэтому подрыв одной из основных ветвей – это заслуга Службы безопасности Украины,
– подчеркнул военный эксперт.
Исполнителями могут быть партизаны, украинские агенты или армия "Свободной Бурятии". Поскольку республики, входящие в состав России, начинают понимать свою идентичность. Даже несколько полков воюют на стороне Украины, в частности из Ичкерии, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана и Бурятии. Также внутри страны-агрессора происходит формирование армий.
"Используя такие группы, Служба безопасности выполнила серьезную боевую задачу по пересечению логистических путей поставок военной продукции. А война на нашей территории – битва логистик", – заметил Свитан.
Уничтожение логистики в туннелях – лучший способ, поскольку восстановление требует много времени. А также позволяет помешать оккупантам быстро получать оружие из Китая.
Какое оружие КНДР могла передать России
Американская разведка установила, что российские корабли с августа 2023 регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила России около 2 тысяч контейнеров с оружием. Больше всего страна-агрессор нуждается –в стволах к артиллерии и самой артиллерии, поэтому вполне вероятно, что именно такое вооружение передает Северная Корея.
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"Это как раз было замечено. Они были в контейнерах и просто на платформе. Также Россия просит станки для производства военной техники. Поэтому они тоже могут передаваться", – сказал Роман Свитан.
Россия в обход санкций получает оружие
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе 2023 года.
- В октябре Белый дом заявил, что режим Ким Чен Ына предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.
- Отметим, по словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.
- Расследование британского издания The Telegraph выявило, что находящиеся под санкциями российские компании, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч компонентов из Китая с начала полномасштабного вторжения России в Украину.