Руйнування логістики ворога таким шляхом вкрай допомагає Україні, оскільки затримує військові постачання країні-агресорці. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Північна Корея нещодавно передала Росії 2 тисячі контейнерів зі зброєю.
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Що відомо про підрив тунелю
Вибух стався на Байкало-Амурській магістралі, а саме Північномуйському тунелі імені Бессолова – це найбільший залізничний тунель в Росії довжиною 15 кілометрів, через який поставляються військові північнокорейські та російські вантажі.
Це боєприпаси, якими діляться Китай та Північна Корея з російською армією. Відповідно, вони попадають до нас та вбивають наших військових. Тому підрив однієї з основних гілок – це заслуга Служби безпеки України,
– наголосив військовий експерт.
Виконавцями можуть бути партизани, українські агенти, або армія "Вільної Бурятії". Оскільки республіки, які входять у склад Росії, починають усвідомлювати свою ідентичність. Ба навіть, кілька полків воюють на боці України, зокрема з Ічкерії, Дагестану, Інгушетії, Башкирії, Татарстану та Бурятії. Також всередині країни-агресорки відбувається формування армій.
"Використовуючи такі групи, Служба безпеки виконала серйозне бойове завдання по перетину логістичних шляхів постачань військової продукції. А війна на нашій території – битва логістик", – зауважив Світан.
Знищення логістики в тунелях – найкращий спосіб, позаяк відновлення потребує багато часу. А також дозволяє перешкодити окупантам швидко отримувати зброю з Китаю.
Яку зброю КНДР могла передати Росії
Американська розвідка встановила, що російські кораблі із серпня 2023 року регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила Росії близько 2 тисяч контейнерів зі зброєю. Найбільше країна-агресорка потребує – стволів до артилерії та саму артилерію, тому, цілком імовірно, що саме таке озброєння передає Північна Корея.
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"Це якраз було помічено. Вони були в контейнерах та просто на платформі. Також Росія просить станки для виробництва військової техніки. Тому вони теж можуть передаватися", – сказав Роман Світан.
Росія в обхід санкцій отримує зброю
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні 2023 року.
- У жовтні Білий дім заявив, що режим Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.
- Зазначимо, за словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.
- Розслідування британського видання The Telegraph виявило, що російські компанії, які перебувають під санкціями та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч компонентів з Китаю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.