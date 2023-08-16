В Дагестане продолжают говорить о взрыве на АЗС возле Махачкалы. Местные журналисты считают, что его повлекло за собой падение российской ракеты.

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На Махачкалу могла упасть ракета из Каспия

Местные телеграм-каналы Дагестана пытаются найти причины взрыва в Махачкале. Все большую популярность набирает версия с падением российской ракеты.

Прежде всего, на это указывает большая воронка от взрыва на месте трагедии, которая несколько дальше от самой АЗС, где произошел взрыв. Она похожа на воронку от ракеты.

Воронка возле АЗС: смотрите видео

Также в сети стали распространять кадры первых минут после взрыва. На них очевидец говорит со спасателями и утверждает, что причиной была именно ракета.

Очевидец взрыва заявил, что это упала ракета: смотрите видео

Журналисты решили опросить жителей соседнего Каспийска, расположенного рядом с Махачкалой – именно оттуда российские бомбардировщики запускают ракеты в сторону Украины.

Оказалось, что перед взрывом около 21:00 в тот вечер местные жители слышали шум, похожий на звук пуска ракет. Именно над этим районом. Шум, который слышали местные, был похож на звук пуска ракет.

Дагестанские источники считают, что одна из ракет, выпущенная российскими самолетами в сторону Украины, не долетела до цели, а упала на Махачкалу.

Самый предварительный анализ говорит о том, что со стороны Каспийской флотилии была выпущена ракета в неисправном состоянии, попавшая в это место заправки и плюс сдетонировавшая на земле… Этим можно объяснить, что часть ракеты попала в СТО, а часть (сдетонировавшая) в помещение, которое через дорогу напротив заправки,

– заявили журналисты.

Местные СМИ взяли расследование в свои руки: скриншоты

Также издание призывает местных жителей подробно фотографировать место происшествия, обращать внимание на малейшие детали и собрать землю на анализ. Мужчину, который говорил на видео об упавшей ракете, странным образом до сих пор не нашли.