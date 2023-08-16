У Дагестані продовжують говорити про вибух на АЗС біля Махачкали. Місцеві журналісти вважають, що його спричинило падіння російської ракети.

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На Махачкалу могла впасти ракета з Каспію

Місцеві телеграм-канали Дагестану намагаються знайти причини вибуху у Махачкалі. Все більшої популярності набирає версія з падінням російської ракети.

Передусім на це вказує велика вирва від вибуху на місці трагедії, яка дещо далі від самої АЗС, де стався вибух. Вона схожа на вирву від ракети.

Вирва біля АЗС: дивіться відео

Також у мережі почали поширювати кадри перших хвилин після вибуху. На них очевидець говорить із рятувальниками та стверджує, що причиною була саме ракета.

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Журналісти вирішили опитати жителів сусіднього Каспійська, який розташований поряд з Махачкалою – саме звідти російські бомбардувальники запускають ракети у бік України.

Виявилось, що перед вибухом, близько 21:00 того вечора, місцеві жителі чули шум, схожий на звук пуску ракет. Саме над цим районом. Шум, який чули місцеві, був схожим на звук пуску ракет.

Дагестанські джерела вважають, що одна з ракет, яку російські літаки випустили у бік України, не долетіла до цілі, а впала на Махачкалу.

Найпопередніший аналіз говорить про те, що з боку Каспійської флотилії була випущена ракета в несправному стані, яка потрапила в це місце заправки і плюс здетонувала на землі… Цим можна пояснити, що частина ракети влучила в СТО, а частина (яка здетонувала) в приміщення, яке через дорогу навпроти заправки,

– заявили журналісти.

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Також видання закликає місцевих жителів детально фотографувати місце події, звертати увагу на найменші деталі й позбирати землю на аналіз. Чоловіка, який говорив на відео про те, що впала ракета, дивним чином досі не знайшли.