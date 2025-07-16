В Коблево сдетонировала мина у побережья: есть ли пострадавшие

Утром 16 июля у побережья Коблева в Николаевской области взорвалась морская мина. В результате инцидента пострадавших людей нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Что известно о взрыве мины в Коблево?

Виталий Ким сообщил, что от экстренных служб поступила информация о детонации мины на побережье Коблева в Николаевской области, произошедшей утром 16 июля.

Сначала глава ОВА рассказал об одном пострадавшем в результате инцидента, но потом выяснилось, что ранения не связаны со взрывом.

В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения не связанные с этим взрывом,

– отметил Ким.

По предварительной информации, причиной детонации на побережье стало дикое животное.

Напомним, что месяц назад, в июне, на мине что месяц назад в июне на мине подорвались двое мужчин в Затоке Одесской области. Правоохранители подтвердили местному изданию, что люди погибли в результате взрыва. Происшествие произошло 7 июня днем в поселке Затока Каролино-Бугазской общины.