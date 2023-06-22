В 10 утра из дома удалось спасти еще одну женщину. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.
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Двух жильцов дома до сих пор не нашли
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, поиск людей в столице продолжается. По состоянию на утро известно, что двоих жильцов дома до сих пор не нашли.
Кстати, личность одного из двух погибших установлена – это мужчина.
Кроме этого, как сообщает житель многоэтажки, из окна 10 этажа сразу после взрыва выпрыгнул человек. Информация проверяется. Официально о случае не сообщалось.
Из дома спасли женщину
В КГВА сообщили, что в 9:30 спасатели получили информацию, что в доме, вероятно, могут еще оставаться люди. В 10:00 была эвакуирована женщина. Сейчас ей оказывается первая медицинская помощь.
В ГСЧС отметили, что по состоянию на 10:30 из дома спасены 20 человек, 5 пострадали. К сожалению, 2 человека погибли. Работы продолжаются.
Спасенная женщина / фото ГСЧС Украины
Что говорят в полиции
Правоохранители рассказали, что в результате взрыва в доме в Днепровском районе Киева погибли двое мужчин. Один из них 1945 года рождения, данные другого устанавливаются.
По состоянию на 11:00 известно о 5 пострадавших. Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются. На месте работают следователи, криминалисты, спасатели и полицейские-психологи.
Взрыв в многоэтажке Киева: все, что известно
- Взрыв в Днепровском районе Киева раздался около 3:30. Люди, которые могли, начали спасаться, выбегая на улицу. Сначала жильцы подумали, что прилетела ракета. К тому же люди чувствовали вибрацию и запах газа.
- По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в результате взрыва в столичной многоэтажке выросло до 5.
- Из-за взрыва произошло разрушение на 7 и 8 этажах. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Разрушены 4 квартиры.
- Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.
- К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники. На месте работают психологи ГСЧС.
- Кстати, спасателям пришлось приостановить спасательную операцию из-за риска обвала дома. Так, существует риск, что количество поврежденных квартир увеличится. Работники ГСЧС рассказали, что верхние квартиры 16-этажки начали обрушиваться.
- Работники ГСЧС пытаются понять, есть ли возможность дальше проводить спасательные работы и будет ли это безопасно для самих спасателей.