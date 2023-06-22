О 10 ранку з будинку вдалося врятувати ще одну жінку. Наразі їй надається вся необхідна допомога.

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Двох мешканців будинку досі не знайшли

Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, пошук людей у столиці ще триває. Станом на ранок відомо, що двох мешканців будинку досі не знайшли.

До речі, особу одного з двох загиблих встановлено – це чоловік.

Окрім цього, як повідомляє мешканець багатоповерхівки, з вікна 10 поверху відразу після вибуху вистрибнула людина. Інформація перевіряється. Офіційно про випадок не повідомляли.

З будинку врятували жінку

У КМВА повідомили, що о 9:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку, ймовірно, можуть ще залишатися люди. О 10:00 було евакуйовано жінку. Наразі їй надається перша медична допомога.

У ДСНС зазначили, що станом на 10:30 з будинку врятовано 20 осіб, 5 постраждало. На жаль, 2 людини загинуло. Роботи тривають.

Врятована жінка / фото ДСНС України

Що кажуть у поліції

Правоохоронці розповіли, що внаслідок вибуху в будинку у Дніпровському районі Києва загинуло двоє чоловіків. Один із них 1945 року народження, дані іншого встановлюються.

Станом на 11:00 відомо про 5 потерпілих. Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. На місці працюють слідчі, криміналісти, рятувальники та поліцейські-психологи.

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