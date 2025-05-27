В Китае произошел взрыв на химзаводе: в небо поднялся огромный клуб дыма

В китайской провинции Шаньдун, в городе Гаоми, произошел взрыв на химическом заводе. Над территорией объекта поднялся высокий столб дыма.

На месте аварии начались спасательные работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua и Reuters.

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Что известно о взрыве на химзаводе в Китае

Перед полуднем 27 мая на химзаводе компании Shandong Youdao Chemical в восточной провинции Китая Шаньдун прогремел мощный взрыв. После этого большой клуб дыма поднялся над городом.

В Китае произошел взрыв на химзаводе: смотрите видео

Взрыв произошел в цехе завода, на место немедленно прибыли спасательные службы и медики. Никаких подробностей о последствиях аварии и пострадавших китайские власти не предоставили.

Местные жители публикуют видео с большим столбом дыма над городом. Сообщали также о выбитых окнах в соседних селах и вибрации из-за взрыва.

Компания Youdao была создана в августе 2019 года в химическом парке Gaomi Renhe в провинциальном городе Вейфан. Завод раскинулся на более 47 гектарах, на нем работает более 300 сотрудников.

На заводе разрабатывают и изготавливают пестициды, фармацевтические препараты и промежуточные продукты тонкой химии.