Повреждение моста точно не останется без последствий, но их масштабы будут заметны только со временем. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Важно Россияне на Херсонщине из самолета обстреляли колонну гражданских авто: детали жуткого преступления
Взрыв на Крымском мосту ухудшил логистику
Пропускная способность автомобильной части моста снизилась вдвое. Ведь, как видно из опубликованных кадров, в результате взрыва обрушился один из пролетов Крымского моста.
Я так понимаю, что сейчас движение совершается в реверсивном режиме. То есть, один поток идет, а другой – пропускает. Такое происходит при ремонте дорог,
– объяснил Денис Попович.
Следовательно, поскольку значительная часть группировки российской армии получала поставки через Крым, а туда запасы поступали через этот мост, то соответствующие последствия должны быть.
Специалист убежден, что Украине следовало бы воспользоваться этой возможностью и попытаться продолжить наступление на Херсонском плацдарме.
Русской пропаганде раздали методики о Крымском мосте – смотрите видео
Ситуация на фронте
На фоне ярких взрывов в Керченском проливе на линии фронта в последние дни заметна абсолютная информационная тишина. Эксперт считает, что это может быть связано с перегруппировкой сил и подготовкой к дальнейшим наступательным действиям.
Мы имеем в виду прежде Луганское и Херсонское направление. Возможно, увеличение ежедневного количества ликвидированных российских солдат связано с тем, что они продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении.
– отмечает военный обозреватель.
Мол, они продолжают безуспешные попытки штурма украинских позиций, а следовательно несут существенные потери.
Взрыв на Крымском мосту:
- "Хлопок" в Керченском проливе случился в ночь на 8 сентября. В результате взрыва обрушился один пролет автомобильной части моста, а также повреждено более километра пути на железнодорожной части.
- Именно этот путь был ключевой артерией для снабжения группировки российской армии, ведущей активные боевые действия на материковом Юге Украины. Это может существенно нарушить их боеспособность.
- Американские аналитики считают, что в Кремле планируют выставить козлом отпущения за взрыв министерство обороны во главе с Сергеем Шойгу.