Пошкодження мосту точно не залишиться без наслідків, але їхні масштаби будуть помітні лише з часом. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
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Вибух на Кримському мосту погіршив логістику
Пропускна здатність автомобільної частини мосту знизилася удвічі. Адже, як помітно з опублікованих кадрів, внаслідок вибуху обвалився один з прольотів Кримського моста.
Я так розумію, що зараз рух здійснюється в реверсивному режимі. Тобто, один потік іде, а другий – пропускає. Таке відбувається під час ремонту доріг,
– пояснив Денис Попович.
Відтак, оскільки значна частина угруповання російської армії отримувала постачання через Крим, а туди припаси надходили через цей міст, то відповідні наслідки мусять бути.
Фахівець переконаний, що Україні варто було б скористатися цією можливістю та спробувати продовжувати наступ на Херсонському плацдармі.
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Ситуація на фронті
На тлі яскравих вибухів у Керченській протоці на лінії фронту протягом останніх днів помітна абсолютна інформаційна тиша. Експерт вважає, що це може бути пов'язано з перегрупуванням сил і підготовкою до подальших наступальних дій.
Ми маємо на увазі передовсім Луганський і Херсонський напрямок. Можливо, збільшення щоденної кількості ліквідованих російських солдатів пов'язане з тим, що вони продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку,
– відзначає військовий оглядач.
Мовляв, вони продовжують безуспішні спроби штурму українських позицій, а відтак зазнають суттєвих втрат.
Вибух на Кримському мосту:
- "Бавовна" в Керченській протоці трапилася в ніч проти 8 вересня. Внаслідок вибуху обвалився один проліт автомобільної частини мосту, а також пошкоджено понад кілометр колії на залізничній частині.
- Саме цей шлях був ключовою артерією для постачання угруповання російської армії, яке веде активні бойові дії на материковому Півдні України. Це може суттєво порушити їхню боєздатність.
- Американські аналітики вважають, що в Кремлі планують виставити цапом-відбувайлом за вибух міністерство оборони на чолі з Сєргєєм Шойгу.