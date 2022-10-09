Пошкодження мосту точно не залишиться без наслідків, але їхні масштаби будуть помітні лише з часом. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Вибух на Кримському мосту погіршив логістику

Пропускна здатність автомобільної частини мосту знизилася удвічі. Адже, як помітно з опублікованих кадрів, внаслідок вибуху обвалився один з прольотів Кримського моста.

Я так розумію, що зараз рух здійснюється в реверсивному режимі. Тобто, один потік іде, а другий – пропускає. Таке відбувається під час ремонту доріг,

– пояснив Денис Попович.

Відтак, оскільки значна частина угруповання російської армії отримувала постачання через Крим, а туди припаси надходили через цей міст, то відповідні наслідки мусять бути.

Фахівець переконаний, що Україні варто було б скористатися цією можливістю та спробувати продовжувати наступ на Херсонському плацдармі.

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Ситуація на фронті

На тлі яскравих вибухів у Керченській протоці на лінії фронту протягом останніх днів помітна абсолютна інформаційна тиша. Експерт вважає, що це може бути пов'язано з перегрупуванням сил і підготовкою до подальших наступальних дій.

Ми маємо на увазі передовсім Луганський і Херсонський напрямок. Можливо, збільшення щоденної кількості ліквідованих російських солдатів пов'язане з тим, що вони продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку,

– відзначає військовий оглядач.

Мовляв, вони продовжують безуспішні спроби штурму українських позицій, а відтак зазнають суттєвих втрат.

Вибух на Кримському мосту: