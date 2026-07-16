Подробности сообщили в СБУ.

Что известно о задержании лиц, причастных к трагедии в Вишневом?

Контрразведка и следователи СБУ задержали генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по производству.

По данным следствия, они организовали хранение боеприпасов на складах вблизи жилой застройки в Вишневом Киевской области. Как установило расследование, 6 июля во время комбинированной российской атаки на Киевскую область на территории режимного объекта вспыхнул пожар, который привел к детонации боеприпасов, хранившихся в ангарах.

Установлено, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов,

– говорится в сообщении СБУ.

По данным правоохранителей, генеральный директор предприятия не обеспечил надлежащую организацию работы, соблюдение правил пожарной безопасности и требований хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

В то же время, его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных помещениях рядом с жилыми домами, что во время российской атаки привело к гибели и ранению людей, а также повреждению гражданского имущества.



Задержание лиц, причастных к трагедии в Вишневом / Фото СБУ

Задержанным сообщили о подозрении по частям 2, 3 статьи 367 УКУ. Речь идет о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Также готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что после атаки в Вишневом спасатели эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 человек, находившихся в укрытии, оказавшемся вблизи эпицентра взрыва.

По данным ОВА, ударная волна и обломки повредили десятки объектов. Из-за пожаров в городе временно ухудшилось качество воздуха. Также сообщается, что около пяти улиц, около сотни домов, были полностью разрушены. Известно также о погибших и раненых.