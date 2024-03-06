Взрывные кадры распространили российские телеграм-каналы. Там также рассказали о состоянии пострадавших в результате инцидента.

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Где произошел взрыв

Шагонарская ТЭЦ расположена в российской республике Тува. Губернатор региона сообщил, что взрыв якобы произошел в отсеке теплоподачи, который якобы находится отдельно от котельной.

Момент взрыва на ТЭЦ в Туве: видео

Также российские СМИ пишут, что в результате взрыва произошла детонация угольной пыли.

Впоследствии на ТЭЦ начался пожар. Отмечают, что в результате "досадного" инцидента пострадали 23 человека. Среди пострадавших многие – нуждались в госпитализации. Борт доставил их в московские больницы. Как уточнил помощник главы Минздрава, 15 из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Туве сейчас сильные морозы

По словам губернатора, теплоснабжение в Шагонаре приостановлено, там прогнозируются морозы до минус 12 градусов мороза, а ночью до минус 22 градусов мороза.

Несмотря на сильные морозы местные жители будут без тепла. Речь об около 4 тысячах человек. Всего в городе проживают более 12 тысяч человек.

В России всю ночь происходили взрывы: главное