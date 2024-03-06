Взрывные кадры распространили российские телеграм-каналы. Там также рассказали о состоянии пострадавших в результате инцидента.
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Где произошел взрыв
Шагонарская ТЭЦ расположена в российской республике Тува. Губернатор региона сообщил, что взрыв якобы произошел в отсеке теплоподачи, который якобы находится отдельно от котельной.
Момент взрыва на ТЭЦ в Туве: видео
Также российские СМИ пишут, что в результате взрыва произошла детонация угольной пыли.
Впоследствии на ТЭЦ начался пожар. Отмечают, что в результате "досадного" инцидента пострадали 23 человека. Среди пострадавших многие – нуждались в госпитализации. Борт доставил их в московские больницы. Как уточнил помощник главы Минздрава, 15 из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.
В Туве сейчас сильные морозы
По словам губернатора, теплоснабжение в Шагонаре приостановлено, там прогнозируются морозы до минус 12 градусов мороза, а ночью до минус 22 градусов мороза.
Несмотря на сильные морозы местные жители будут без тепла. Речь об около 4 тысячах человек. Всего в городе проживают более 12 тысяч человек.
В России всю ночь происходили взрывы: главное
- Ночью и утром в разных областях России взрывы и пожары. Оккупанты жаловались на нашествие беспилотников. После взрывов в Туве, около 8 утра прогремели звуки взрывов и в Белгороде.
- Кроме того, губернатор Воронежской области утром заявил, что в регионе якобы обнаружили несколько беспилотников.
- В Курской области тоже было неспокойно – россиянам тоже донимали беспилотники.