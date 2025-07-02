Взрыв на трассе возле Житомира: движение перекрыто в обоих направлениях

На трассе М-06 возле Житомира произошел взрыв, из-за которого движение автомобилей временно перекрыли в обоих направлениях. Правоохранители организовали объезды и призывают водителей учитывать это при планировании поездок.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на патрульную полицию Житомирской области. Чрезвычайное происшествие произошло на 126 километре трассы М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина.

Читайте также Взрыв на Житомирщине: жителей просят закрыть окна и минимизировать пребывание на улице

Движение возле Житомира временно перекрыто

Из-за взрыва движение автомобилей временно заблокировано в обоих направлениях.

Для движения в сторону Ровно предлагают объезд через 109 километр (поворот на село Тесновка), далее через село Головино в направлении Черняхова. Водители, которые движутся в сторону Киева, могут ехать через разворот на 128 километре вблизи села Гадзинка или через 140 километров (развязка возле села Олиевка), далее через Черняхов, Головино и Тесновку на 109 километре трассы М-06.

На месте происшествия работают все экстренные службы, а патрульные обеспечивают безопасность и регулирование движения. Водителям советуют учесть эту информацию при планировании маршрута.