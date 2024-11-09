Террорист-смертник взорвал себя на вокзале в Пакистане: по меньшей мере 24 жертвы, более 50 раненых

В субботу, 9 ноября, смертник взорвал себя на железнодорожной станции в Кветте, Пакистан. Атака террориста унесла жизни 24 человек, еще более полусотни ранены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Взрыв на вокзале в Пакистане

Высокопоставленный чиновник Пакистана Хамза Шафкат рассказал, что взрыв произошел в то время, когда почти сотня пассажиров ждали поезд, следовавший в город Равалпинди из Кветты, столицы провинции Белуджистан.

В результате нападения по меньшей мере 24 человека погибли, из них около 10 силовиков и 6 работников железной дороги. Ранения получили около 50 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. Некоторые из тяжело травмированных пассажиров умерли в больнице, что увеличило количество погибших.

На вопрос о безопасности Шафкат сказал журналистам, что "обычно очень трудно остановить такие атаки смертников". Ответственный за безопасность вокзала отметил, что нарушений не было, поскольку нападавший был переодетый пассажиром и подорвал себя среди людей.

Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана взяла". В своем заявлении они отметили, что террорист-смертник был нацелен на войска, присутствующие на железнодорожной станции.

Старший суперинтендант полицейских операций Мухаммад Балох сказал, что сепаратисты часто атакуют легкие цели.

"Когда их людей арестовывают, они также нападают в ответ. Мы все должны вести эту войну. Мы устойчивы. Наши люди здесь и пытаются спасти как можно больше жизней", – сказал он.