В Германии прогремел взрыв на железнодорожном вокзале, пострадали украинцы

Утром 2 сентября на железнодорожном вокзале в Германии прогремел взрыв. Известно о двух пострадавших гражданах Украины.

Инцидент произошел на Центральном вокзале Аугсбурга. Об этом сообщает Bild.

Что известно о взрыве

Около 3:15 ночи перед турецким ювелирным магазином в проходе к железнодорожному вокзалу взорвалась ручная граната. Повреждены окна.

17-летняя девушка и 18-летний парень получили взрывную травму и легкие ранения в результате взрыва. По данным полиции, они были прохожими. Издание RP ONLINE также утверждает, что это граждане Украины.

Полиция расследует возможную связь с организованной преступностью. Главный железнодорожный вокзал, по всей видимости, не был целью нападения.

Однако движение поездов все же было полностью приостановлено. В связи с проведением следственных мероприятий в районе вокзала Аугсбурга перекрыли ряд улиц. Ограничения также повлияли на движение общественного транспорта в городе.

Однако больше никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Напомним, что в Германии вновь произошел инцидент на электроподстанции. Полиция подозревает, что это мог быть поджог.

В полиции предполагают, что злонамеренные действия могут быть связаны с другим подобным инцидентом в Бранденбурге, произошедшим за день до этого.