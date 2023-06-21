Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем румынском заводе Petromidia, расположенном на побережье Черного моря.
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Пожар виден за много километров
На заводе Petromidia сообщили, что пожар произошел на установке гидрогенизационного крекинга. В этот момент там проводились ремонтные работы.
Работники объекта сообщили о происшествии во внутреннюю аварийную службу и диспетчера НПЗ, который в свою очередь проинформировал власть.
Всех сотрудников объекта эвакуировали
В результате аварии жертв нет. Все сотрудники объекта, а также другие участки НПЗ эвакуированы. До прибытия спецавтомобилей спасательных служб пожар пытались потушить пожарные нефтеперерабатывающего завода. Им удалось немного локализовать возгорание.
В сотрудничестве с властью мы прилагаем все усилия для тушения пожара и исправления ситуации,
– говорится в сообщении компании.
Михай Драган, представитель Министерства окружающей среды, сказал, что ветер устремляет дым от пожара к морю, а не к населенным пунктам.
Аналогичный пожар на заводе был 2 года назад
Следует отметить, что похожая ситуация на этом же заводе произошла в июле 2021 года. Тогда в результате взрыва и пожара погиб один человек и 5 получили ранения.