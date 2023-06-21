Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем румынском заводе Petromidia, расположенном на побережье Черного моря.

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Пожар виден за много километров

На заводе Petromidia сообщили, что пожар произошел на установке гидрогенизационного крекинга. В этот момент там проводились ремонтные работы.

Работники объекта сообщили о происшествии во внутреннюю аварийную службу и диспетчера НПЗ, который в свою очередь проинформировал власть.

Всех сотрудников объекта эвакуировали

В результате аварии жертв нет. Все сотрудники объекта, а также другие участки НПЗ эвакуированы. До прибытия спецавтомобилей спасательных служб пожар пытались потушить пожарные нефтеперерабатывающего завода. Им удалось немного локализовать возгорание.

В сотрудничестве с властью мы прилагаем все усилия для тушения пожара и исправления ситуации,

– говорится в сообщении компании.

Михай Драган, представитель Министерства окружающей среды, сказал, что ветер устремляет дым от пожара к морю, а не к населенным пунктам.

Аналогичный пожар на заводе был 2 года назад

Следует отметить, что похожая ситуация на этом же заводе произошла в июле 2021 года. Тогда в результате взрыва и пожара погиб один человек и 5 получили ранения.