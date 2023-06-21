Пожежа спалахнула на нафтопереробному румунському заводі Petromidia, який розташований на узбережжі Чорного моря.

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Пожежу видно за багато кілометрів

На заводі Petromidia повідомили, що пожежа сталася на установці гідрогенізаційного крекінгу. У цей момент там проводились ремонтні роботи.

Працівники об'єкта повідомили про подію у внутрішню аварійну службу та диспетчера НПЗ, який, своєю чергою, поінформував владу.

Усіх співробітників об'єкта евакуювали

Внаслідок аварії жертв немає. Усіх співробітників об'єкта, а також інших ділянок НПЗ евакуйовано. До прибуття спецавтомобілів рятувальних служб спершу пожежу намагались гасити пожежники нафтопереробного заводу. Їм вдалося трохи локалізувати загоряння.

У співпраці з владою ми докладаємо всіх зусиль для гасіння пожежі та виправлення ситуації,

– мовиться у повідомленні компанії.

Міхай Драган, представник Міністерства навколишнього середовища, сказав, що вітер спрямовує дим від пожежі до моря, а не до населених пунктів.

Аналогічна пожежа на заводі була 2 роки тому

Варто зазначити, що схожа ситуація на цьому ж заводі трапилась у липні 2021 року. Тоді внаслідок вибуху та пожежі загинула одна людина і 5 зазнали поранень.