Пожежа спалахнула на нафтопереробному румунському заводі Petromidia, який розташований на узбережжі Чорного моря.
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Пожежу видно за багато кілометрів
На заводі Petromidia повідомили, що пожежа сталася на установці гідрогенізаційного крекінгу. У цей момент там проводились ремонтні роботи.
Працівники об'єкта повідомили про подію у внутрішню аварійну службу та диспетчера НПЗ, який, своєю чергою, поінформував владу.
Усіх співробітників об'єкта евакуювали
Внаслідок аварії жертв немає. Усіх співробітників об'єкта, а також інших ділянок НПЗ евакуйовано. До прибуття спецавтомобілів рятувальних служб спершу пожежу намагались гасити пожежники нафтопереробного заводу. Їм вдалося трохи локалізувати загоряння.
У співпраці з владою ми докладаємо всіх зусиль для гасіння пожежі та виправлення ситуації,
– мовиться у повідомленні компанії.
Міхай Драган, представник Міністерства навколишнього середовища, сказав, що вітер спрямовує дим від пожежі до моря, а не до населених пунктів.
Аналогічна пожежа на заводі була 2 роки тому
Варто зазначити, що схожа ситуація на цьому ж заводі трапилась у липні 2021 року. Тоді внаслідок вибуху та пожежі загинула одна людина і 5 зазнали поранень.