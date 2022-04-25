Взрыв на железнодорожной станции, одну ракету сбили, – власть о ситуации на Львовщине

25 апреля 2022 , 10:44
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Источник:

телеграм Максима Козицкого

Около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Львовщине. Произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".

Информации о пострадавших пока нет. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск.

Ракеты летели на Запад с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно, Ту-95.

 

 
Автор: Ольга Музика