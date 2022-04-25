Взрыв на железнодорожной станции, одну ракету сбили, – власть о ситуации на Львовщине
25 апреля 2022 , 10:44Читати новину українською
Источник:телеграм Максима Козицкого
Около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Львовщине. Произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".
Информации о пострадавших пока нет. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
К теме Ракетные атаки по Львовщине: в Золочевском районе возникли пожары
Спасатели работают на месте происшествия, пожар еще тушат.
ПВО сработала
Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск.
Ракеты летели на Запад с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно, Ту-95.