В течение нескольких минут жители Оксфорда наблюдали мощное сияние за городом. Впоследствии стало известно, что причиной этого стал удар молнии.

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Взрыв посреди грозы

В британском городе Оксфорд вечером раздался мощный взрыв. Местным удалось запечатлеть масштабный "огненный шар", который освещал город в течение нескольких минут. В это время в Оксфорде была гроза – именно она и послужила причиной инцидента.

Молния попала в электростанцию Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда. Компания заявила, что в результате удара взорвался один из ее резервуаров для биогаза. К счастью, никто не пострадал – работники и спецслужбы ликвидируют последствия.

Местные жители сообщают о проблемах в снабжении электроэнергией в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуди.

Взрыв недалеко от Оксфорда в Британии: смотрите видео

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