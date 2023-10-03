Протягом декількох хвилин жителі Оксфорда спостерігали потужне сяйво за містом. Згодом стало відомо, що причиною цього став удар блискавки.
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Вибух посеред грози
У британському місті Оксфорд ввечері пролунав потужний вибух. Місцевим вдалося зафільмувати масштабну "вогняну кулю", яка освічувала місто протягом декількох хвилин. У цей час в Оксфорді була гроза – саме вона і стала причиною інциденту.
Блискавка влучила у електростанцію Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда. Компанія заявила, що у результаті удару вибухнув один з її резервуарів для біогазу. На щастя, ніхто не постраждав – наразі працівники та спецслужби ліквідовують наслідки.
Місцеві жителі повідомляють про проблеми у постачанні електроенергії у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.
Вибух неподалік Оксфорда, що у Британії: дивіться відео
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