За попередньою інформацією, детонація сталася близько третьої ночі. Як пишуть російські ЗМІ, сталося це у районі митного складу Ташкентського аеропорту.

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Спалахнула моторошна пожежа

Полум'я охопило значну територію. У будинках, розташованих поблизу епіцентру вибуху, вибите скло. Також у деяких будівлях обвалилися стелі.

Потужний вибух зняли камери спостереження: дивіться відео

У мережу також виклали безліч фото і відео. На них можна побачити як сам момент вибуху у Ташкенті, так і пожежу. Спочатку не надходило інформації про загиблих.

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Невдовзі місцеві ЗМІ почали писати, що на момент вибуху у будівлі перебувало багато співробітників аеропорту. Відомо, що лікарні забиті постраждалими.

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За наявною інформацією, на місці працюють десятки карет швидкої допомоги. Достеменно невідомо, що стало причиною вибуху.

Водночас відомо, що вибухову хвилю відчували на відстані до 30 кілометрів від епіцентру вибуху.

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Невдовзі надійшло трохи деталей. З'ясувалося, що вибух, а після нього пожежа, сталися у Сергелійському районі. Чергова частина МНС о 02:43 отримала повідомлення про вибух і пожежу, які сталися на одному зі складів. Він розташований на території масиву "Строїтєль".

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На місце відправили 16 пожежно-рятувальних екіпажів і 3 автодрабини. У МНС інформації про жертв і постраждалих немає. Надалі обіцяють все повідомляти.

Кажуть, що станом на 02:36 за київським часом митний склад знищений повністю.

Звернімо увагу, що напередодні стався вибух цистерни на одній з АЗС у Нагірному Карабаху поблизу траси Степанакерт. Відомо про багатьох жертв.

Тіла загиблих намагаються упізнати