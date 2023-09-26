Наразі усіх загиблих намагаються пізнати у Вірменії. Крім цього, медики також продовжують допомагати постраждалим після вибуху.

До теми Десятки жертв і сотні постраждалих: на заправці в Нагірному Карабасі стався масштабний вибух

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За словами голови вірменського міністерства охорони здоров'я Анаїт Аванесян, останки загиблих доставили до судово-медичних центрів Вірменії. Однак їхня ідентифікація поки не почалася.

Сьогодні ми перевезли останки ще 125 тіл загиблих,

– зазначила вона.

Аванесян також підкреслила, що до медичних центрів та медпунктів доправлено 290 постраждалих унаслідок вибуху. З них 67 осіб наразі перебувають у національному опіковому центрі, а їхній стан оцінюється як "важкий" та "вкрай важкий".

Цікаво! За радянських часів місто, відоме сьогодні як Ханкенді в Нагірному Карабасі, раніше називалося Степанакерт. У 1991 році влада Азербайджану повернула назву міста до 1923 року. Попри цю офіційну зміну, місцеві жителі Нагірного-Карабаху та влада Вірменії продовжують використовувати назву Степанакерт, відмовляючись визнавати перейменування.

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