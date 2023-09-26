Все погибшие пытаются узнать в Армении. Кроме того, медики также продолжают помогать пострадавшим после взрыва.

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По словам главы армянского министерства здравоохранения Анаита Аванесяна, останки погибших доставили в судебно-медицинские центры Армении. Однако их идентификация пока не началась.

Сегодня мы перевезли останки еще 125 тел погибших,

– отметила она.

Аванесян также подчеркнула, что в медицинские центры и медпункты доставлены 290 пострадавших в результате взрыва. Из них 67 человек находятся в национальном ожоговом центре, а их состояние оценивается как "тяжелое" и "крайне тяжелое".

Любопытно! В советское время город, известный сегодня как Ханкенди в Нагорном Карабахе, раньше назывался Степанакерт. В 1991 году власти Азербайджана вернули название города к 1923 году. Несмотря на это официальное изменение, местные жители Нагорного Карабаха и власти Армении продолжают использовать название Степанакерт, отказываясь признавать переименование.

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