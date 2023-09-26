Все погибшие пытаются узнать в Армении. Кроме того, медики также продолжают помогать пострадавшим после взрыва.
К теме Десятки жертв и сотни пострадавших: на заправке в Нагорном Карабахе произошел масштабный взрыв
Количество жертв в Нагорном Карабахе стало больше
По словам главы армянского министерства здравоохранения Анаита Аванесяна, останки погибших доставили в судебно-медицинские центры Армении. Однако их идентификация пока не началась.
Сегодня мы перевезли останки еще 125 тел погибших,
– отметила она.
Аванесян также подчеркнула, что в медицинские центры и медпункты доставлены 290 пострадавших в результате взрыва. Из них 67 человек находятся в национальном ожоговом центре, а их состояние оценивается как "тяжелое" и "крайне тяжелое".
Что известно о взрыве в Нагорном Карабахе
- На автозаправочной станции в Степанкерте (Ханкенд) в Нагорном Карабахе 25 сентября произошел мощный взрыв. Там загорелся топливный бак, а местные жители подтвердили, что к моменту инцидента станция была переполнена людьми, которые заправляли свои автомобили для выезда из региона.
- Сначала журналисты сообщали, что в результате взрыва на АЗС погибли 20 человек. Еще почти 300 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказали всю необходимую помощь.
- В армянском Минздраве отметила, что тела 13 человек – не опознаны. Кроме этого, пропавшими без вести считают многие сгоревшие люди и данные о них отсутствуют.
- Следует отметить, что после того, как Азербайджан победил Армению в Нагорном Карабахе, почти 120 тысяч человек изъявили желание покинуть регион. Всех их примет армянская сторона.