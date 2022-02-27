Взрыв нефтебазы в Василькове: куда ветер будет нести опасные вредные вещества
27 февраля 2022 , 02:51Читати новину українською
Источник:Наталья Диденко
Российские войска нанесли ракетный удар на нефтебазе в Василькове. Это может стать экологической катастрофой.
По данным синоптика Наталки Диденко, в Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое.
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Однако уже к утру направление перейдет на северо-западное происхождение. А в воскресенье будет дуть снова с севера, но усилится.
Во второй половине дня воскресенья ветер сменится юго-восточным, умеренным, не слабым.
Следовательно, благодаря этому можно рассчитать, куда именно ветер будет нести опасные вещества после взрыва на нефтебазе. И в этих местах закрывать окна и без необходимости не выходить из дома.