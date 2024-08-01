Напомним, что под завалами оказалось по меньшей мере 20 квартир. Вечером российские СМИ сообщили, что на месте инцидента есть жертвы и пострадавшие, передает 24 Канал.

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Сколько людей пострадало и погибло в результате взрыва

По информации МЧС, после взрыва удалось спасти 12 человек. Среди них – 6 детей. Спасатели считают, что под завалами могут находиться до 16 человек.

Как спасали людей в Нижнем Тагиле: смотрите видео

В больницу были госпитализированы семь пострадавших. Впоследствии спасатели достали тело погибшей женщины.

Уже в 19:16 появилась информация, что из-под завалов достали тело еще одной женщины, таким образом количество жертв возросло до 2. Через тридцать минут стало известно, что из-под завалов достали тело третьего погибшего.

Под завалами продолжают все еще есть люди.

Заметим, ща по словам мэра в подъезде произошел "хлопок газа". В то же время местные рассказывают, что перед взрывом двое неизвестных ударили по газовой трубе и убежали.