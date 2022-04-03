Взрыв в ночном клубе Баку: уточнили количество жертв

В столице Азербайджана в центре Баку ночью 3 апреля около 3 ночи раздался взрыв в ночном клубе.

По данным спикера МВД Азербайджана Эхсана Западова, в результате этого 1 человек погиб и еще 24 ранены. Их доставили в больницы.

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Квартиры в доме, где расположен клуб, и транспортные средства вблизи места происшествия были уничтожены взрывом.

Ранее гендиректор газовой компании "Азеригаз" Руслан Алиев рассказал, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона.

На месте трагедии работали 35 бригад скорой помощи: смотрите видео

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