За даними речника МВС Азербайджану Ехсана Західова, внаслідок цього 1 людина загинула та ще 24 поранені. Їх доставили до лікарень.

До теми У центрі Баку стався потужний вибух: загинули та постраждали люди

Квартири в будинку, де розташований клуб, і транспортні засоби поблизу місця події були знищені вибухом.

Раніше гендиректор газової компанії "Азерігаз" Руслан Алієв розповів, що трагедія сталася через вибух газового балона.

На місці трагедії працювали 35 бригад швидкої допомоги: дивіться відео

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