В квартире возникла дыра: в Одесской области прогремел взрыв в многоэтажке

В Одесском районе произошел мощный взрыв. Позже выяснилось, что взорвался туристический газовый баллон.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Кстати Под Киевом произошел взрыв газа: пострадал 7-месячный ребенок, еще 2 человека попали в больницу

В Одесской области взорвался газовый баллон

В результате взрыва в квартире на 19-м этаже 25-этажного жилого дома в селе Лески Одесского района произошло разрушение фасадной стены и окна без последующего возгорания.

По месту вызова погибших и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается,

– отметили в ГСЧС.

В Одесском районе взорвался газовый баллон / фото ГСЧС

Спасатели обратились к гражданам неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, создающих потенциальную угрозу.

В Черновцах прогремел взрыв в жилом доме

12 декабря в Черновцах произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без дальнейшего горения. В результате этого травмировались 4 человека – 2 взрослых и 2 детей.

На место происшествия направили все соответствующие службы. Прибывшие по вызову спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. К сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой.